高島屋は２４日、２０２６年２月期連結決算で最終利益が１０５億円の赤字になる見通しだと発表した。１月時点の予想は１３０億円の黒字だった。ユーロ円建ての転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）の買い入れに伴い、７１２億円を特別損失に計上する。売上高に当たる営業収益と、本業のもうけを示す営業利益は従来予想を据え置いた。