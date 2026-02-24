ブレーブスの左腕、クリス・セール投手（３６）が２８年に３０００万ドル（約４６億８０００万円）のオプションを含む１年２７００万ドル（約４２億１０００万円）の契約延長で合意したとＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者が自身のＸ（旧ツイッター）に投稿した。同記者は情報筋がＥＳＰＮに明らかにした情報として速報し「セールは今季終了後にフリーエージェントとなる予定だったが、アトランタに残留することになる」と続けた