¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î»öÌ³½ê¤¬¡¢½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ËÅöÁª½Ë¤¤Ì¾ÌÜ¤Ç¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Æ±¼óÁê¤¬¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¼óÁê¤ÏÅê¹Æ¤ÎËÁÆ¬¡¢¡Ö»ä¤¬¡¢½°µÄ±¡ÁíÁªµó¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¸å¤Ë·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö½°µÄ±¡ÁíÁªµó¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ½°µÄ±¡