STARTO ENTERTAINMENT（以下、STARTO社）発の縦型ショートドラマ“エスドラ”の始動が発表された。第1弾『記憶買収人』は、堂本光一を主演に迎え、藤井道人がプロデュース、米倉強太が監督を務めることも明らかになっており、YouTubeでの無料配信という新たな形態も含め注目を集めている。毎クール20本以上を視聴するドラマウォッチャーの明日菜子氏に、エスドラの可能性とSTARTO社の戦略について聞いた