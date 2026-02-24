オランダで3党による連立政権が発足し、史上最年少となる38歳の首相が就任しました。オランダで23日、中道リベラルの「民主66」や中道右派の「自由民主党」など3党による連立政権が発足し、「民主66」の党首のロブ・イェッテン氏が史上最年少の38歳で首相に就任しました。イェッテン氏は同性愛者であることを公言していて、2001年に世界で初めて同性婚を合法化したオランダで、初めての同性愛者の首相となります。イェッテン政権は