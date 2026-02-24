鹿児島県十島村の中之島で、会社の上司を包丁で切りつけ殺そうとした疑いで、73歳の会社員の男が24日逮捕されました。 鹿児島中央警察署によりますと殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、十島村・中之島の会社員、生一男容疑者（73）です。 生容疑者は23日午後10時前、勤務する土木会社の出張所で、60代の上司の男性の首を包丁で切りつけて殺そうとした疑いが持たれています。 男性が治療を受けた島内の診療所から警察に連絡があり