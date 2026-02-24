シンクタンク報告書「国際的道義の堅持と世界の混乱への共同対処−グローバルガバナンスを巡る中国の提案」。（北京＝新華社記者／石楓）【新華社ジュネーブ2月24日】新華社国家ハイエンドシンクタンクは24日、スイス・ジュネーブのパレ・デ・ナシオンで、「国際的道義の堅持と世界の混乱への共同対処−グローバルガバナンスを巡る中国の提案」と題する報告書を世界に向けて発表した。報告書は、グローバルガバナンスの改革・整