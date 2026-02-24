行方不明となっていた高齢の女性を保護した24歳の女性に24日、警察から感謝状が贈られました。 中津警察署から感謝状が贈られたのは、大分県中津市の派遣社員・長瀬咲花さん24歳です。 長瀬さんは8日の早朝、車で帰宅していた時に聞き込みをしていた警察官から70代の女性が行方不明となっていることを知らされました。 その直後に特徴が一致する女性を発見。すぐに警察に連絡し、パトカーが到着するまでの間、自分の車に