久住高原の景色を守るため、大分県竹田市の高校生が24日、野焼きに取り組みました。 野焼きをしたのは竹田市の久住高原農業高校の1年生です。 野焼きは久住高原の景観を守るために行っているもので、枯れ草を焼くことで新芽の成長を促し、害虫の駆除もできるということです。こうした役割を生徒たちに知ってもらおうと、高校では毎年、敷地内で野焼きをしています。 生徒たちは火が周辺に燃え移らないよう水をかけて勢いを調整