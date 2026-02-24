大分県内で交通死亡事故が相次いでいます。24日朝、日田市の県道交差点で車とバイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた男性が亡くなりました。 事故があったのは、日田市有田の県道交差点です。 警察によりますと、24日午前9時前、普通乗用車とバイクが出合い頭に衝突しました。 この事故でバイクを運転していた市内に住む会社員、宇都佳紀さん35歳が腹などを強く打ち、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、およ