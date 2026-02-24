大分県議会の第1回定例会が24日開会し、予算総額として過去最高額となるおよそ7300億円に上る2026年度の一般会計当初予算案など51件の議案が提案されました。 初日の24日はまず、会期を3月26日までの31日間とすることが決まりました。 続いて、佐藤知事が「県民が安心して暮らし、意欲を持って活躍できる県づくりに全力を挙げる」などと述べ、51件の議案を提案しました。 議案には2026年度の一般会計当初予算案が含まれていて、