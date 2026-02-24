およそ1300年の歴史を持つ国東半島の伝統行事「修正鬼会」が23日夜、大分県豊後高田市の天念寺で行われ訪れた人が無病息災などを願いました。 長さ4メートルの巨大なたいまつを担ぎ、火の粉をまき散らす男衆。五穀豊穣や無病息災などを願う修正鬼会が昨夜、豊後高田市の天念寺で行われました。 国東半島の六郷満山文化のひとつとしておよそ1300年前から伝わる伝統行事で国の重要無形民俗文化財に指定されています。 仏の