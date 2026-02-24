大分県竹田市で春の訪れを告げる福寿草が見ごろを迎えています。2026年は特に色鮮やかで花びらが大きいということです。 福寿草 鮮やかな黄色の福寿草。 「幸福」や「長寿」を呼ぶ縁起のいい花とされていて竹田市直入町の籾山八幡社の境内に群生しています。 地元の人によりますと2026年は寒さの影響で咲き始めが遅かったものの2月中旬から一気に開花しました。 小さくて可憐な花ですが例年に比べて花びらが大