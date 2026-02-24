100人に聞く 冬季五輪の名場面 ミラノ・コルティナオリンピックが23日（日本時間）、閉幕しました。みなさんはどんな競技や選手が印象に残っていますか？ 大分で100人に聞いた結果とともに、感動の瞬間を振り返ります。 17日間にわたって行われたミラノ・コルティナオリンピック。 日本は金メダル5個、銀メダル7個銅メダル12個のあわせて24個のメダルを獲得し、冬季オリンピックの歴代最多を更新しました。 ◆TOS刀祢優