かつて日本でも活躍した元韓国代表MFキム・ボギョンが韓国メディア『MK Sports』のインタビューにてプレミアリーグ時代を回想した。母国の弘益大学から2010年に日本のセレッソ大阪に入団したキム・ボギョンは、同年に大分トリニータへレンタル移籍した。J2の舞台でレギュラーとして活躍すると、翌年に復帰したC大阪でJ1リーグ戦26試合8ゴールを記録。翌年も7月までで15試合7得点と爆発し、夏には当時2部のカーディフ・シティへと完