櫻坂46の山川宇衣さん（20）が24日、都内で開催された「ごひいき！三陸常磐キャンペーン『三陸常磐食べようフェア2026』コラボ商品プレス向け発表会」に登壇。地元・三陸の食材をおすすめしたいメンバーを明かしました。宮城県出身の山川さんは、今回のフェアのアンバサダーに就任。「生まれ育った大切な地元・東北の魅力をたくさんの方にお届けできる機会をいただけたことを、本当にうれしく光栄に思います。三陸常磐の海の幸の魅