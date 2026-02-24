3月に開幕するWBCを前に宮崎で行われていた侍ジャパンのキャンプが24日、最終日を迎えた。アドバイザーとしてキャンプに参加していたダルビッシュ有（39、パドレス）は「ピッチクロックとかピッチコムのやり方を知ってるところで来た。そういうことは伝えられましたし、それ以外は特にやることなかったですけど、すごく自分としても楽しみました」と振り返った。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6