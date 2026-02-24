今月21〜22日に行われたJ1百年構想リーグ第3節、J2・J3百年構想リーグ第3節では、ロサンゼルス五輪世代にあたる2005年以降に生まれた選手44人がピッチに立った。開幕節から順調に増加しており、今季最多の人数となった。J1では浦和レッズのMF早川隼平(20)が初ゴールを記録。J2・J3ではFC今治のDF梅木怜(20)が1ゴール1アシストの大活躍を見せた。また開幕節から2試合連発中だったカターレ富山のMF亀田歩夢(19)はゴールこそなら