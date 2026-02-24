２２日、南昌市の大士院街区に立つ牌楼。（南昌＝新華社記者／楊珏）【新華社南昌2月24日】春を迎えた中国江西省南昌市の大士院街区では、古い街並みの中に暮らしの息遣いが感じられる。名楼として知られる滕王閣に隣接する区域は古びた住宅地だったが、今では魅力あふれる歴史文化街区へ生まれ変わり、人気の観光地になっている。変化の始まりは2023年末の再開発工事だった。「古い物は古いままの趣で修復する」という