「だからこそ思うんですよ、罪を犯したから警察官になったんじゃないかって」 参考：『再会～Silent Truth～』南良役で異様な存在感ドラマの“空気”を変える江口のりこの芝居 23年前の罪の告白をした淳一（竹内涼真）を「信じられません、あり得ません、舐めてますよね？」などとなじった後に刑事・南良（江口のりこ）が声を掛けた一言だ。 圭介（瀬戸康史）の言葉を借りると“ザワザワする”展開が続いた『