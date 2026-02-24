¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¡ÖÌ¾ÊªÆôºê¤¢¤ó¤«¤±¥Á¥ã¥ó¥Ý¥óÇÕ¡×¤¬25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£½àÍ¥¤Ê¤·¤Î4Æü´Ö³«ºÅ¡£24Æü¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤ò´Þ¤àÁ°¸¡ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹¥Ä´¥â¡¼¥É¡¢¤¤¤ä³ÐÀÃ¥â¡¼¥É¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¡£Æâ»³¼·³¤¡Ê29¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬º£´ü¾¡Î¨6.02¤ÇÆôºê¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£3Ï¢ÂÐÎ¨66.6¡ó¤Î¿ô»ú¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢½®·ôÍí¤ß¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï¤º¤Ã¤ÈBµé¡£¤½¤ì¤¬¡ÈÈô¤Óµé¡É¤ÇA1¤¬ÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢³ÐÀÃ¤È¸À¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡£ËÜ¿Í¤Î¤¢¤Þ¤ê¥ì¡¼