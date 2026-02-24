高市早苗首相は24日、自民党衆院議員へのカタログギフト配布に関し自身のX（旧ツイッター）で「衆院選後、全員に当選したことへのねぎらいの気持ちも込め、奈良県第2選挙区支部として品物を寄付した」と説明した。