´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£¡Ö안 내면 진다¡Ê¥¢¥ó ¥Í¥ß¥ç¥ó ¥Á¥ó¥À¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö안 내면 진다¡Ê¥¢¥ó ¥Í¥ß¥ç¥ó ¥Á¥ó¥À¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Î¤È¤­¤Î¤¢¤Î³Ý¤±À¼¡ª¡Ö안 내면 진다¡Ê¥¢¥ó ¥Í¥ß¥ç¥ó ¥Á¥ó¥À¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç