20Ëü±ßÂæ¤ÇÇã¤¨¤ë¡ÖSUV¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×!? º£¤ä¥¹¥Þ¥Û¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£iPhone¤ÎºÇ¾å°Ìµ¡¼ï¡ÖPro Max¡×¤Ï19Ëü4800±ß¤«¤é¡¢ºÇ¤âÍÆÎÌ¤ÎÂç¤­¤¤2TB¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï32Ëü9800±ß¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÇÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢»ÙÊ§Áí³Û20Ëü±ßÂæ¤Ç¤¢¤Î»°É©¡Ö¥Ç¥ê¥«D¡§5¡×¤¬Çã¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2007Ç¯1·î31Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ç¥ê¥«D¡§5¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¡×¤È¡ÖSUV¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡×¤ÎÍ»¹ç¤ò³«È¯¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£