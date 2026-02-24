日本共産党の小池晃書記局長は２４日、国会内で会見。先の衆院選で議席が半減したことを受け、高市早苗首相の施政方針演説（２０日）に対する代表質問の権利を失ったことなどに言及した。衆院の代表質問は会派が行うのが通例で、所属議員数の比率に応じて選ばれる。衆院選で１１議席を獲得したチームみらいが２０分の質問時間を割り当てられた一方、４人に減った共産党が質問ができないことに。同党が衆院で代表質問を行わない