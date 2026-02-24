産後すぐの妻に、心ない言葉を投げつける実母。「昔から苦手だった」と距離を置いていたはずなのに、孫が生まれた途端、グイグイと生活に入り込んできます。妻を守りたい気持ちとは裏腹に、母を拒絶しきれない夫の態度は、さらなる波乱を呼ぶのでしょうか？漫画を読む「妻と実母との間で板挟み！」＞＞つづきはこちら！※この記事は2020年掲載「妻と実母との間で板挟み！」をダイジェスト版でお届けしています。