¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬¤­¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë¤Ç4Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬¤­¤ç¤¦¤Ç4Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬³«»Ï¤«¤é4Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦