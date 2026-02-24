経済産業省などは２４日、三陸・常磐エリアでとれた海産物の消費拡大を図るため、コンビニエンスストアなどと協力して海の幸を使った独自商品を販売する「三陸常磐食べようフェア」を始めた。商品がなくなり次第、終了する。経産省が宮城県や福島県の漁連などと協力して２０２２年に始めた「ごひいき！三陸常磐キャンペーン」の一環。セブン―イレブンなど大手コンビニのほか、大手外食チェーンなど７社が参加し、「三陸産銀鮭