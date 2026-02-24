24日、東京・台場のフジテレビで行われたFODのオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』(24日24:45配信スタート、毎週火曜20:00最新話配信)の完成発表会に登壇した飯島直子。その姿は、50代という“現在地”をユーモアと覚悟で受け止める女性そのものだった。笑いあり、ハプニングあり、そしてサプライズに涙も――。飯島直子50代に突入した女性が直面する日常の“あるある”を温かくユーモラスに描くコメディドラマ。