中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月24日】中国商務部の報道官は24日、米国の最近の関税調整措置に関し、近く開催する中米経済・貿易協議での率直な協議を望むとの中国の立場を示した。報道官は次のように述べた。中国は米側の関連措置を注視しており、今後、全面的な評価を行う。状況を踏まえ、米側による従来のフェンタニル関税および相互関税に対する対抗措置の調整を適時決定する。中国はあらゆる必要