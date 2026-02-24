¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê49¡Ë¤¬20Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎJ-WAVE¡ÖKENEDIX CROSSROADS¡×¡Ê¶âÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¶¦±é¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£5·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡Ö¤Ï¤¬¤­¤Î²¦ÍÍ¡×¡Ê5·î14¡Á24Æü¡¢²¼ËÌÂô¡¦ËÜÂ¿·à¾ì¡Ë¤Ç¡¢¿¼Ìë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ø¥Í¥¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¡È¤Ï¤¬¤­¿¦¿Í¡É¤À¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¡£¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼Ìò¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¡×¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Ç¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È1²ó¤â¤Ê¤¯¤Æ