共産党の小池晃書記局長共産党の小池晃書記局長は24日、高市早苗首相の事務所が自民党議員にカタログギフトを配布したことを巡り、取材に「首相が自民の古い金権体質を引き継いだ政治家であることが明らかになった」と批判した。「有権者を裏切るだけでなく、政治資金規正法違反も疑われる重大な問題だ」との認識も示した。中道改革連合の重徳和彦国対委員長も取材に「なぜそのようなことをしたのか疑問だ」と指摘した。