ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは２４日、ジュニアの４人組グループ「ＳｐｅｃｉａＬ」が今月２８日で活動を終了すると発表した。公式サイトで「この度、ＳｐｅｃｉａＬは、メンバーそれぞれが新たな目標に向かって進むため、２０２６年２月２８日をもちましてグループとしての活動を終了し、今後は個人活動に専念させていただくこととなりました」と報告。ファンに向けて「これからも皆様への感謝の気持ちを胸に、