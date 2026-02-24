新日本プロレスとメキシコ・ＣＭＬＬによる合同シリーズ「ファンタスティカマニア」（２４日、エディオンアリーナ大阪第２競技場）のタッグトーナメント決勝戦で、ミスティコ＆マスカラ・ドラダの「スカイチーム」がアベルノ＆マグヌスを破り、圧巻の優勝を飾った。１回戦ではウルティモ・ゲレーロ＆ＳＨＯを撃破。準決勝ではフトゥーロ＆バリエンテ・ジュニアを下し、決勝戦に駒を進めた。だが、決勝ではルード軍に序盤からラ