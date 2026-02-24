ドル円１５６．００近辺、ユーロドル１．１７７５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ドル円は156.00近辺へと再び上昇している。高市首相が植田日銀総裁との１６日の会談で、追加利上げに難色を示したとの複数の関係者発言が報じられたことが、円売りを強めた。155円付近から156.28レベルまで高値を伸ばした。その後の調整は155.70付近までにとどまり、再び上値を探る展開になっている。 円相場主導の展開と