本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 2/24（火） EUR/USD 1.1710（6.73億ユーロ） 1.1735（7.34億ユーロ） 1.1765（10.0億ユーロ） 1.1770（7.21億ユーロ） 1.1780（5.60億ユーロ） 1.1850（10.0億ユーロ） 1.1950（11.0億ユーロ） USD/JPY 155.00（8.58億ドル） GBP/USD 1.3300（7.28億ポンド） 1.3500（11.0億ポンド） 1.3650（8.29億ポンド）