¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤àÃË½÷¸òºÝ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÁáÀî²ÆÈÁ¡£³Ø¹»¤Ç¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢Èà½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤«¤Í¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·À¼¤òÊ¹¤­¡¢Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË»Ò¹âÀ¸¤ÎÈà½÷¤Ë»×¤ï¤ºÎ©¸õÊä¡£¤½¤Î¤ªÁê¼ê¤ÏÆ±µéÀ¸¤Î»°±ºÂó³¤¡£ÍúÎò½ñ¤Ç¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¡¢1¥«·î¤Î¤ª»î¤·¸òºÝ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Ô¥å¥¢¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¡¢¶»¥­¥å¥óÀÄ½Õ³Ø±à¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¢¨ËÜµ­»ö¤Ï±§º´¸«¤è¤·¡Êºî²è¡Ë