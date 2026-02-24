国会での代表質問で、与野党の論戦が24日から始まりました。最初に質問を行ったのが、中道の小川代表。高市首相のフレーズをもじって、その姿勢をただしました。■中道・小川代表「暮らしを支えて、支えて、支えて…」“巨大与党”の誕生で、勢力図が一変した永田町。衆院選後、初めての論戦の相手は、議席数を大きく減らした中道の小川淳也代表。中道改革連合 小川代表「総理まずはご就任おめでとうございます。心より敬意と祝意