HYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¸å8¡§00¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢24Æü¤ËABEMA¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKATSEYEÃÂÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿·èÄê¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢KATSEYE¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤¿HYBE¤ÈGeffen Records¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦BTS¤òÍÊ¤¹¤ëHYBE¤¬¡¢À¤³¦Í­¿ô¤Î²»³Ú²ñ¼ÒUniversal