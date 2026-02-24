¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âç¶¶¥¸¥à¤Ï24Æü¡¢4·î19Æü¤ËÂçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖLeminoBOXINGPHOENIXBATTLE155CRASHBOXINGvol.37¡×¡Ê¸á¸å3»þ³«»Ï¡Ë¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¤ÏÆ±µé2°Ì¤Î°ËÆ£ÀéÈô¡Ê20¡á¿¿Àµ¡Ë¤¬Æ±µé13°Ì¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥ì¥é¥µ¥ó¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç5ÀïÁ´¾¡4KO¤Î°ËÆ£¤Ï¶½¹ñ¹â»þÂå¤Ï¥¢¥Þ2´§¤Ëµ±¤¯¤Ê