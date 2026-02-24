【ワシントン＝坂本幸信】トランプ米政権は２４日午前０時１分（日本時間午後２時１分）、日本を含む世界各国・地域を対象に１０％の新たな追加関税を発動した。米連邦最高裁判所が違法と判断した「相互関税」の代替措置となる。トランプ大統領は１５％への税率引き上げを表明し、新たな関税措置も示唆しており、不確実性は高まっている。新たな関税は、米通商法１２２条を根拠法としており、国際収支の「大規模かつ深刻」な赤