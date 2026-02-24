iPS細胞を使って脊髄損傷を治療する方法を研究しているベンチャー企業が、来年末にも治験を始めたいと発表しました。慶応大学発のベンチャー企業ケイファーマは、iPS細胞から「神経の元になる細胞」を作り、脊髄を損傷した患者に移植して治療する世界初の研究を行っています。この研究では、患者の脊髄に「神経の元になる細胞」を200万個程度注入するため、ケイファーマは、質の良い細胞を大量に作る業務について、細胞の製造技術