歌手の小見山直人（31）が、2月24日にセカンドデジタルシングル『Eyes on You』をリリースした。【映像】自慢の筋肉を披露する小見山直人やデビュー当時の姿小見山は、「2月24日にリリースしました『Eyes on You』は、男女の曖昧な関係やどうしようもできないもどかしい気持ちを描いたラブソングになっています。それに合わせた振り付けも僕が作ったので、そういうところも見て聞いて楽しんでもらえたらなって思います」と語っ