私（ハルカ）は、現在育児休業中。夫と生後3か月の息子・カンタとの3人暮らしをしています。ようやく赤ちゃんのいる生活に慣れてきました。けれど初めての出産はすべてが未知の世界。発達速度なども気になるので、市が開催している子育て相談会に行ってみたのです。しかし周りの子たちとわが子の発達を比べて落ち込むだけでした。恥ずかしくて相談もできず、暗い気持ちになっていたのですが、そこでママ友・ナオミさんと出会います