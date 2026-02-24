福岡県警城南署は24日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午後5時20分ごろ、厚生労働省職員を名乗る人物から「あなたの保険内容を確認したいので氏名と生年月日を教えてほしい」などと言われ、個人情報を聞き出される不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。