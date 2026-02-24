Ç®³¤»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤ò¤á¤°¤ëÌ±»öºÛÈ½¤Ç2·î24Æü¡¢¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ºÛÈ½¤Ç¤ÏÀ¹¤êÅÚ¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÁ°¤Î½êÍ­¼Ô¤¬¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢²þ¤á¤Æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤òÈÝÄê¡£°äÂ²¤Ï¡Ö1¤«¤é10¤Þ¤Ç±³¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö1¤«¤é10¤Þ¤Ç±³¡×"ÀÕÇ¤¤Î¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤¢¤¤"¤ÎÇ®³¤ÅÚÀÐÎ® °äÂ²¤é¤¬Â»³²Çå½þµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Ç½é¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä ¸ûÎ±Ãæ¤Î¡ÈÀ¹¤êÅÚ¡ÉÁ°½êÍ­¼Ô¤é¤¬½ÐÄî¤â...°äÂ²¤ÏÅÜ¤ê¡áÀÅ²¬ ¡ãÀÄÅçÍª µ­¼Ô¡ä ¡Ö¸á¸å1»þÁ°¤Ç¤¹¡£