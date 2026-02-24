¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖAnimelo Summer Live¡ÊÄÌ¾Î¥¢¥Ë¥µ¥Þ¡Ë¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤âÂæÏÑ¤Ë¾åÎ¦¡£ºòÇ¯¤Î¡ÖANISAMA WORLD 2025 in TAOYUAN¡×¤ËÂ³¤­¡¢º£Ç¯¤âDDM¥°¥ë¡¼¥×¡ÊDAYDREAMER STUDIO¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂæËÌÆî¹ÁÅ¸Í÷´Û¤Ë¤Æ¡ÖANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA¡ª- ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜËÜ¸ø±é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¤·¤¿¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê±é½Ð¤ä¡¢ÂæÏÑ¸ø±é¤Ç¤·