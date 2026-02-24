乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。2月19日（木）の放送では、遥香先生がセンターを務めるシングル「Same numbers」に関する生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。乃木坂46の賀喜遥香◆「Same numbers」驚きの効果＜リスナーからのメッセージ＞「昨年8月に男の子を出産したのですが、産後泣き止まず困っていたときに『Same nu