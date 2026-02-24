円売り強まる、高市首相が日銀利上げに難色と報じられドル円一時１５６円台＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円売りが強まった。毎日新聞が「高市首相、追加利上げに難色示す日銀・植田総裁との会談で」との複数関係者による発言を報じたことが材料視された。ドル円は155円付近から156円台へと急伸した。クロス円も軒並み円安に振れた。ユーロ円は一時184円台乗せ、ポンド円は210円台後半まで買われた。市場には