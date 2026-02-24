２０２５年に地方競馬で優秀な成績を残した人馬を顕彰する「ＮＡＲグランプリ２０２５」表彰式が２月２４日、都内のホテルで行われた。特別表彰馬に輝いたのはＪＲＡのフォーエバーヤング（栗東・矢作芳人厩舎）。日本テレビ盃・Ｊｐｎ２を制すとブリーダーズＣクラシックを制覇と国内外で大活躍。ダート競馬の素晴らしさを伝え、日本馬のレーティングを高めたとして選ばれた。矢作芳人調教師は「船橋以外は何千キロと離れた